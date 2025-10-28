«Не бывает простых решений»: Пекин озвучил свой план по Украине

Китай вновь заявил о своей позиции по украинскому кризису, подчеркнув, что он должен быть разрешен исключительно путем мирного диалога. Такое заявление сделал спецпосланник правительства КНР по делам Евразии Сунь Линьцзян, выступая на международной конференции в Минске, передает ТАСС.

«Что касается украинского кризиса, Китай выступает за достижение мира путем диалога. Председатель [КНР] Си Цзиньпин отмечал, что у сложных проблем не бывает простого решения», — сказал дипломат.

По словам спецпосланника, Пекин будет и дальше поддерживать стороны в «устранении коренных причин кризиса» и создании «сбалансированной, эффективной и устойчивой» архитектуры региональной безопасности.

Как уточнило агентство, Сунь Линьцзян также сделал выпад в сторону западного подхода, отметив, что концепция «абсолютной безопасности уже изжила себя», а укреплять собственную безопасность за счет других недопустимо.