Лукашенко предложил Западу сделку по «Орешнику»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал размещение в стране новейших ракетных комплексов «Орешник» вынужденной ответной мерой, а не актом агрессии, и тут же предложил Западу сделку. По его словам, Минск готов приостановить этот процесс, если европейские страны откажутся от развертывания у себя аналогичных вооружений.

«Размещение этого оружия в Белоруссии — не что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" приостановятся», — заявил он на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Выступая на форуме, белорусский лидер подчеркнул, что в действиях Минска нет «никакой агрессивности». Он напомнил, что именно США в 2019 году первыми вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был ключевым элементом глобальной безопасности. Теперь же, по его словам, ряд европейских стран сами заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы. «Ну что нас упрекать?», — задал риторический вопрос президент, его слова приводит РИА Новости.