Из чирлидерши в королевы: 23-летняя Одри Экерт стала «Мисс США»

Мисс США Одри Экерт
1/12
Мисс США Одри Экерт 
© audreyeckert_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Miss USA (организация запрещена в России)
Будущая мисс США Одри Экерт во время конкурса красоты, 25 октября 2025 года
2/12
Будущая мисс США Одри Экерт во время конкурса красоты, 25 октября 2025 года 
© audreyeckert_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Miss USA (организация запрещена в России)
Будущая мисс США Одри Экерт со своим молодым человеком в мае 2025 года
3/12
Будущая мисс США Одри Экерт со своим молодым человеком в мае 2025 года 
© audreyeckert_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Miss USA (организация запрещена в России)
Будущая мисс США Одри Экерт во время конкурса «Мисс Небраска» в 2015 году
4/12
Будущая мисс США Одри Экерт во время конкурса «Мисс Небраска» в 2015 году 
© audreyeckert_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Miss USA (организация запрещена в России)

Будущая мисс США Одри Экерт получает рождественский подарок в 2017 году
5/12
Будущая мисс США Одри Экерт получает рождественский подарок в 2017 году 
© audreyeckert_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Miss USA (организация запрещена в России)
Будущая мисс США Одри Экерт во время отдыха в 2018 году
6/12
Будущая мисс США Одри Экерт во время отдыха в 2018 году 
© audreyeckert_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Miss USA (организация запрещена в России)
Будущая мисс США Одри Экерт (слева)
7/12
Будущая мисс США Одри Экерт (слева) 
© audreyeckert_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Miss USA (организация запрещена в России)
Будущая мисс США Одри Экерт во время отдыха на лыжном курорте в марте 2022 года
8/12
Будущая мисс США Одри Экерт во время отдыха на лыжном курорте в марте 2022 года 
© audreyeckert_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Miss USA (организация запрещена в России)
Будущая мисс США чирлидерша Одри Экерт в сентябре 2022 года
9/12
Будущая мисс США чирлидерша Одри Экерт в сентябре 2022 года 
© audreyeckert_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Miss USA (организация запрещена в России)

Будущая мисс США Одри Экерт во время бегового марафона в 2023 году
10/12
Будущая мисс США Одри Экерт во время бегового марафона в 2023 году 
© audreyeckert_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Miss USA (организация запрещена в России)
Будущая мисс США Одри Экерт перед вылетом на конкурс красоты, Небраска, 17 октября 2025 года
11/12
Будущая мисс США Одри Экерт перед вылетом на конкурс красоты, Небраска, 17 октября 2025 года 
© audreyeckert_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Miss USA (организация запрещена в России)
Мисс США Одри Экерт
12/12
Мисс США Одри Экерт 
© audreyeckert_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Miss USA (организация запрещена в России)

В США выбрали самую красивую девушку страны — титул «Мисс США — 2025» завоевала 23-летняя Одри Экерт из Небраски. Финал конкурса прошел 24 октября в городе Рино, штат Невада. В момент объявления результата бывшая чирлидерша и выпускница Университета Небраски не смогла сдержать эмоций — девушка упала на колени и закрыла лицо руками. Экерт стала второй представительницей Небраски в истории, получившей корону «Мисс США».

На финальном этапе жюри спросили, что, по ее мнению, люди скажут о нынешнем поколении через сто лет. Одри ответила, что сила ее поколения — в умении адаптироваться к переменам. По словам Экерт, она хочет вдохновлять девушек не бояться нового и использовать социальные сети во благо — Одри обучает молодых спортсменов цифровой безопасности и ментальному здоровью.

Впервые в истории конкурса корону победительнице вручала не прошлая «Мисс США», а действующая «Мисс Вселенная» — датчанка Виктория Кьер Тейлвиг. Прошлогодняя победительница, оказавшаяся в центре скандала, не приехала на церемонию — Ноэлия Фойгт ранее отказалась от титула, заявив, что за кулисами конкурса царила «токсичная атмосфера» и давление со стороны организаторов. После этого руководство конкурса сменили.

Теперь Одри Экерт представит США на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025», который пройдет в Таиланде.

Главные кадры конкурса — в галерее «Газеты.Ru».