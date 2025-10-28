Обзор иноСМИ: страх Британии перед ядерным ударом и просчет Трампа по Вьетнаму

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Выводы из сближения Вьетнама с Россией

Вьетнам и Россия активизировали свои военные и политические отношения, пишет The New York Times. Газета изучила документы российского поставщика оборонной продукции и побеседовала с чиновниками из Вьетнама, США и других стран. NYT утверждает, что ей удалось выявить военные закупки Вьетнама у России, тайные платежные схемы и «существенное изменение тональности по мере того, как Ханой отдаляется от Вашингтона и приближается к Москве». Этим летом в военных интернет-кругах Вьетнама появились слухи, что страна подписывает с Россией новые крупные контракты на поставку систем противовоздушной и морской обороны.

Вьетнам не объявлял об этих закупках. Однако военные аналитики, изучившие документы, утверждают, что это, вероятно, крупнейший оборонный заказ Вьетнама за последние годы. Один из вьетнамских чиновников, подтвердивших факт крупных закупок у России, сообщил NYT, что сумма сделки составила восемь миллиардов долларов и включала поставку 40 новых истребителей. В 2023 году, во время президентства Джо Байдена, отношения между США и Вьетнамом достигли нового пика, перейдя на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Однако новый президент Дональд Трамп обратил вспять тенденцию к устойчивому послевоенному примирению, начавшуюся в 1990-х годах. Он пошел на серию мер, вызвавших недовольство вьетнамских чиновников. Все началось с сокращения иностранной помощи. За этим последовало повышение тарифов для Вьетнама. Сейчас, как и в прошлом, Ханой доверяет Москве гораздо больше, чем Вашингтону, подчеркивается в статье.

«Поколение iPhone и PlayStation» готовится воевать с Россией

Газета The Times рассказала, как финские призывники-пограничники из «поколения iPhone и PlayStation» готовятся к сопротивлению России на «ледяной границе Финляндии». Новобранцы погранслужбы проходят подготовку на учебном полигоне, который служил базой командования бомбардировочной авиации Финляндии во время Второй мировой войны. В середине октября они отрабатывали прыжки из вертолета Eurocopter и быстрое занятие огневых позиций. Этим 140 молодым мужчинам и десяти девушкам предстоит провести большую часть предстоящей зимы в полевых условиях, где температура может опускаться до -40°C, подчеркивается в статье.

В отличие от большинства других европейских государств, пограничная охрана Финляндии тесно связана с военными. Командиры погранслужбы проходят те же курсы национальной обороны, что и их коллеги в вооруженных силах, привлекают тех же призывников и участвуют в тех же военных планах. В случае чрезвычайной ситуации они даже могут заимствовать из армейского арсенала тяжелое вооружение, например, противотанковые ракеты Javelin. В следующем месяце призывники-пограничники проведут разведку в рамках гораздо более масштабных манёвров с участием двух бригад финских сил обороны, отмечает The Times.

Названо количество жертв в случае ядерного удара по Британии

В английском графстве Саффолк находится база ВВС Великобритании Лейкенхит, находящаяся под управлением США. Скорее всего, она вскоре примет ядерное оружие США/НАТО, пишет британский таблоид Daily Express. Газета подчеркнула, что это создает «огромный риск» для Британии, поскольку делает ее участницей потенциальной войны между США и Россией на фоне роста глобальной напряженности. По версии издания, в случае начала войны Лейкенхит станет целью для ударов.

Daily Express сослалась на доклад, согласно которому в Лондоне погибнет около миллиона человек, если ядерная боеголовка упадет в центре города. Если такая же боеголовка упадет в Глазго, можно ожидать 326 тысяч жертв, а в Кардиффе погибнут 196 тысяч человек. Предполагается, что все, кто находится в зданиях на расстоянии до шести километров от места взрыва, погибнут. Начнут вспыхивать отдельные пожары, создавая «огненный шторм», поскольку весь кислород на этой территории будет потреблен. Уровень смертности окажется тревожно высоким, поскольку большинство экстренных служб не смогут отреагировать. В последующие дни даже те, кому посчастливилось выжить, подвергнутся воздействию радиоактивных осадков, и большинство из них умрет в течение недели, подчеркивается в статье.

«В США пытаются скрыть оружейный кризис»

Запад любит завышать стоимость российского оружия, чтобы делать заявления об огромных тратах Москвы, одновременно маскируя неэффективность оборонной промышленности США, пишет Responsible Statecraft. Предполагая, что себестоимость российского оружия аналогична стоимости американских систем, или смешивая экспортные цены с внутренними расходами России, западные оценки дают вводящие в заблуждение цифры. Завышенные цены подкрепляют представление о колоссальной нагрузке на Москву, одновременно преуменьшая растущие трудности, с которыми сталкиваются Украина и НАТО в борьбе с относительно недорогими российскими ракетами и беспилотниками. Как отмечает Responsible Statecraft, эти оценки скрывают «суровую реальность»: из-за проблем с расширением производства чрезмерно дорогих западных ракет в сочетании с низкими показателями перехвата, США и Европа не смогут остановить ракеты и беспилотники ВС РФ, даже если отправят все свои боеприпасы ПВО на Украину.

Большинство оценок стоимости вооружений РФ в западных СМИ «подозрительно близки к тому, что американские налогоплательщики заплатили бы за аналогичную ракету». Но затраты на производство и разработку оружия в РФ значительно ниже, чем в США. Такие материалы, как сталь, титан и композиты, также дешевле в России. В отличие от США, где рентабельность и доход акционеров имеют большее значение, российская оборонная промышленность делает ставку на массовое производство и эффективность. Когда дело доходит до разработки, Россия обычно придерживается эволюционного подхода, постепенно совершенствуя существующие системы, а США стремятся развивать революционные проекты с непроверенными технологиями, что приводит к завышению затрат. Рентабельное производство ракет в России дает значительное преимущество в плане устойчивости, в то время как высокая стоимость ракет на Западе в сочетании с медленным производством - огромный недостаток в любом затяжном конфликте, заключил автор статьи.

«Вашингтон превращает БРИКС в антиамериканский блок»

В борьбе за формирование мирового порядка БРИКС - объединение стран, названное по именам первых пяти членов (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), - приобретает все большую значимость, пишет Foreign Affairs. На этот блок приходится примерно треть мирового ВВП и почти половина населения мира. Его цель - дать странам Глобального Юга больше влияния на мировой арене. У некоторых может создаться впечатление, что БРИКС - изначально антизападная организация. В конце концов, ведущую роль в ней играют Москва и Пекин. Однако на протяжении большей части своей 16-летней истории блок БРИКС не противопоставлял себя США и их союзникам. Некоторые страны БРИКС даже были близкими партнерами США. Например, Вашингтон выстроил прочные торговые отношения с Бразилией и сотрудничал с Индией и Индонезией в вопросах обороны. Но сейчас, похоже, многое в этой картине меняется.

За последнее десятилетие у стран БРИКС начало активно формироваться мировоззрение, «противоречащее интересам Вашингтона». Китай стал главным торговым партнером Бразилии и поддерживает усилия страны по снижению зависимости от доллара. Россия продает огромные объемы нефти Индии. Отношения США с Индией и ЮАР не были столь холодными уже много лет. По мнению автора статьи, в каждом из случаев администрация Трампа значительно ухудшила отношения, причем по причинам, которые трудно согласовать с национальными интересами США. В результате «на горизонте маячит новый риск»: превращение БРИКС в более активный антизападный блок, в котором всё больше доминируют Россия и Китай. Если США не изменят свою политику в ближайшее время, им придется расплачиваться за эту переориентацию в долгосрочной перспективе, предупредил автор статьи.