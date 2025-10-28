Лукашенко испугался, что США на самом деле разыгрывают спектакль по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнения в искренности позиции США по урегулированию украинского конфликта. Свое мнение глава государства озвучил на третьей Минской международной конференции по вопросам евразийской безопасности.

«Очень боюсь, что позиция американцев по отношению к украинскому конфликту — это тоже разыгрываемый спектакль», — подчеркнул президент Белоруссии во время конференции.

По словам Лукашенко, новые сведения указывают на это, но не уточнил, какие именно.

Минская международная конференция по евразийской безопасности проводится в столице Белоруссии с 28 по 29 октября. В ней участвуют представители стран Евразии, а также независимые эксперты в области международных отношений и безопасности. Главной темой форума стала ситуация на пространстве бывшего СССР и последствия региональных конфликтов для политической стабильности.