Додик: Путин предлагает ЕС диалог, но Брюссель к нему не готов

Европа должна стремиться к диалогу, который предлагает ей президент России Владимир Путин. Так считает президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Об этом он рассказал корреспонденту «Звезды» Россине Бодровой на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Брюссель и Евросоюз, пояснил Додик, «продолжают врать» своим людям. При этом они осуществляют давление на более маленькие сообщества. Евросоюз не готов к диалогу, считает президент Республики Сербской. Действиям ЕС он противопоставил инициативу президента России.

«Они (Евросоюз. - Прим. ред.) не стремятся к диалогу. К такому, который предлагает президент Путин. Поэтому его инициативу, безусловно, следует поддерживать, она ведет к миру и обеспечению стабильности. В Евросоюзе нет сил, готовых к этому диалогу. Они продолжают жить в своих заблуждениях, и в этом готовы идти до конца. Но нам тем не менее следует и дальше настаивать именно на диалоге, на разговоре, который приведет к совместному миру в интересах каждого народа», - заявил Додик.

Ранее президент Республики Сербской рассказывал, как обращался к Путину с призывом не бросать его страну, которую «душат» бюрократы Евросоюза. Он поделился, что попросил президента России не оставлять республику на откуп «второстепенным бюрократам из Брюсселя», которые «не дают нормально жить».