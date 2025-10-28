Лукашенко жестко высказался о намерении Запада использовать активы РФ

Александр Лукашенко раскритиковал планы Запада использовать замороженные российские золотовалютные резервы. По его словам, это уже перешло в открытую кражу и бандитизм.

Он напомнил, что западные страны сами настаивали, чтобы резервы держали за границей — «в надежных банках и солидных государствах». Теперь же, отметил Лукашенко, те же государства распоряжаются этими деньгами, как своими, и направляют их куда захотят.

Белорусский президент также заявил, что международное право «давно рассыпалось» и на происходящее нужно реагировать.

Эти слова он произнес на Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит в столице Белоруссии 28-29 октября.