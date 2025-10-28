Зеленский назвал условие для заключения перемирия

Украина готова к перемирию только по линии фронта. Об этом в очередной раз заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, президент РФ Владимир Путин якобы делает все, чтобы не встречаться с украинским главарем. А договоренности между Москвой и Киевом российскому лидеру и вовсе не нужны.

«Мы идем в дипломатию только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства», — приводит слова Зеленского издание «Страна».

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль говорил, что наступающая зима станет решающей для Украины.