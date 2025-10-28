В США высмеяли азиатское турне Трампа

Ведущий одного из американских вечерних шоу высмеял азиатское турне президента США Дональда Трампа, отметив, что от того, что главы государства нет в стране, день стал просто прекрасным. Видеозапись шуток привел Telegram-канал Пул N3.

Президент США Дональд Трамп вылетел из Вашингтона в Куала-Лумпур поздним вечером 24 октября. По данным СМИ, в течение шести часов после приземления в Малайзии, где проходил саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Трамп объявил о торговых соглашениях с четырьмя странами. Также глава Белого дома встретился с региональными лидерами и провел переговоры с президентом Бразилии.

30 ноября ожидается встреча Дональда Трампа с главой Китая Си Цзиньпином и американский лидер уже заявил, уверен в достижении соглашения с Пекином.

«Это был прекрасный день здесь, в Америке, потому что Дональда Трампа нет в стране. Как бы это назвать? Он в командировке. Он в командировке в Азии», - отметил ведущий американского вечернего шоу.

Он иронично отметил, что в ходе азиатского турне Трамп «собирается снести Великую Китайскую стену и построить там танцевальный зал», намекая на решение президента США перестроить Белый дом.

«Он делает остановки в Японии, Корее и Малайзии, откуда он начал поездку в эти выходные», - обратил внимание он.

Комментируя танцевальные движения, которые Трамп исполнил во время прибытия в Малайзию, телеведущий отметил, что это было похоже на то, что «малыш отказывается надевать свитер».

США и Япония подписали соглашение о «новом золотом веке»

Напомним, что президент США станцевал традиционный малайзийский танец вместе со встречавшими его артистами по прибытии в Куала-Лумпур.