Министр обороны Эстонии Певкур предложил Евросоюзу создать «военный шенген»

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в беседе с газетой El Pais высказал мнение, что Европейскому союзу (ЕС) следует создать «военный шенген», позволяющий быстро доставлять вооружения из одной страны в другую.

Как заметил глава эстонского военного ведомства, планирование обороны и военной планирование входит в задачи Североатлантического альянса.

Певкур подчеркнул необходимость создания «военного шенгена», который мог бы позволить быстро продвигаться, если необходимо доставить что-то, например, из Испании и Эстонию, без нужды в оформлении каких-либо документов для этого.

Министр утверждает, что Евросоюз также может принять коллективное решение о том, оказывать ли помощь странам-участницам путем совместного финансирования и закупок, как это было сделано во время миграционного кризиса.