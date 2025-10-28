Что произошло 28 октября: открытие статуи Свободы и страшное землетрясение

На 28 октября пришелся ряд исторических событий, которые произошли как в России, так и в мире. Подробности — в материале «Рамблера».

Страшное землетрясение в Японии

В Японии в 1707 году произошло землетрясение магнитудой 8,6, которое унесло жизни около 5 тысяч человек. Оно считалась сильнейшим на территории страны вплоть до 2011 года. В ходе него пострадали районы юго-западного Хонсю, Сикоку и юго-восточного Кюсю. Разлом после землетрясения составил около 700 км. Но на этом катаклизмы не закончились. Через 49 дней в регионе началось извержение вулкана Фудзи.

Открытие статуи Свободы

28 октября 1886 года в Нью-Йорке состоялось официальное открытие статуи Свободы, являющейся одним из символов США. Памятник был создан Фредериком Бартольди, а каркас к нему изготовил инженер Гюстав Эйфель. Статуя Свободы является подарком Франции на столетнюю годовщину объявления независимости США.

«Леди Свобода», состоящая из тонких листов меди, была привезена из Франции в США в разобранном виде. 350 частей статуи были упакованы в 214 ящиков. Сборка монумента на пьедестале заняла четыре месяца.

Демонтаж ракет на Кубе

Карибский кризис стал пиком напряженности Холодной войны, когда мир оказался на грани ядерной катастрофы. Однако 28 октября 1962 года он был завершен. В этот день Никита Хрущев объявил о демонтаже советских ракет на Кубе.

В ответ США сняли морскую блокаду и гарантировали безопасность острова. Также было согласовано уничтожение американских ракет в Турции. К декабрю советские ракеты покинули Кубу, а к апрелю 1963 года из Турции вывезли «Юпитер».

Пожар в метро Баку

28 октября 1995 года в Бакинском метро произошел крупнейший в истории всех метрополитенов мира пожар, который унес жизни 289 человек, включая 28 детей. Еще 269 человек были госпитализированы.

Очевидцы вспоминали, что как только поезд, двигавшийся от станции «Улдуз» к станции «Нариман Нариманов», въехал в туннель, произошла вспышка, а затем вагон охватило пламя, погас свет и началась паника. Трагедия привела к масштабной модернизации систем безопасности в метрополитенах СНГ.

День создания армейской авиации России

Сегодня в России отмечают День создания армейской авиации. История армейской авиации отсчитывается с 28 октября 1948 года. В этот день в Серпухове была создана первая вертолетная эскадрилья. Сегодня армейская авиация является одной из главных ударных сил в составе сухопутных войск России.