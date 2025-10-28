Раскрыты детали плана Британии по развертыванию войск на Украине

Следующее крупное развертывание войск Великобритании будет осуществлено на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что готовит пакет помощи в размере «значительно больше» 100 миллионов фунтов стерлингов. Эти средства покроют первоначальные расходы на размещение войск и техники на Украине в случае заключения мирного соглашения.

По данным агентства, британские военнослужащие будут обучать украинских военных вдали от линии фронта. Кроме того, военно-морские и военно-воздушные силы Великобритании помогут контролировать воздушное пространство и море.

Стармер заявил о подготовке отправки контингента на Украину

Ранее Хили сообщил, что Лондон готов направить на Украину военный контингент при достижении мирного соглашения по конфликту.