Трамп: США больше не будут действовать политкорректно при защите страны

Соединенные Штаты отказываются от политкорректности в вопросах национальной безопасности и намерены одерживать победы в конфликтах с беспрецедентной эффективностью.
Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, выступая перед военными на авианосце USS George Washington, базирующемся в Йокосуке близ Токио, сообщает РИА Новости.
Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты будут обеспечивать безопасность государства всеми возможными способами.
«Начиная с сегодняшнего дня, побеждая в войнах, мы будем это делать как никто прежде», — сказал американский лидер.