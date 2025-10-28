Трамп: США больше не будут действовать политкорректно при защите страны

BFM.RUиещё 5

Соединенные Штаты отказываются от политкорректности в вопросах национальной безопасности и намерены одерживать победы в конфликтах с беспрецедентной эффективностью.

Трамп: США больше не будут действовать политкорректно при защите страны
© Global Look Press

Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, выступая перед военными на авианосце USS George Washington, базирующемся в Йокосуке близ Токио, сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты будут обеспечивать безопасность государства всеми возможными способами.

«Начиная с сегодняшнего дня, побеждая в войнах, мы будем это делать как никто прежде», — сказал американский лидер.