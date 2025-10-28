Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что грядущая зима будет решающей для Украины. Его слова приводит радиостанция BR.
Вадефуль предположил, что без помощи Запада Украина утратит способность обороняться.
Кличко назвал тяжелым положение Украины перед зимой
Германия, по его словам, несет в связи с этим "особую ответственность". Вадефуль подчеркнул, что Берлин в любой момент готов поддержать Киев.
В сентябре 2025 года он призывал европейские страны рассмотреть вопрос о поставках Украине систем ПВО. Германия остается второй страной в мире по объемам поставок военной помощи Украине.