Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что грядущая зима будет решающей для Украины. Его слова приводит радиостанция BR.

"Эта зима имеет решающее значение [для Киева]", - сказал он в ходе визита в Брюссель.

Вадефуль предположил, что без помощи Запада Украина утратит способность обороняться.

Кличко назвал тяжелым положение Украины перед зимой

Германия, по его словам, несет в связи с этим "особую ответственность". Вадефуль подчеркнул, что Берлин в любой момент готов поддержать Киев.

В сентябре 2025 года он призывал европейские страны рассмотреть вопрос о поставках Украине систем ПВО. Германия остается второй страной в мире по объемам поставок военной помощи Украине.