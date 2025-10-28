Финляндия заявляет, что победа над Россией на Украине является ключом к стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Министр обороны вражеской страны заявил, что Си Цзиньпин должен отметить решимость “глобального демократического альянса”, включая Австралию, придерживаться выбранного курса.

© Московский Комсомолец

Поражение России на Украине имеет решающее значение для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны Финляндии, предупредив Европу и демократических партнеров, включая Австралию, о том, что им предстоит борьба с глобальными последствиями.

Как пишет The Guardian, Антти Хакканен высоко оценил решение Дональда Трампа ввести санкции против двух российских нефтяных компаний на прошлой неделе, назвав этот шаг важным признаком решимости президента США противостоять конфликту на Украине.

В интервью Guardian Australia в министерстве обороны в Хельсинки Хакканен сказал, что готовность Запада придерживаться курса на противодействие России будет тщательно изучена.

“Китай наблюдает за нами, – вещал финн. – Мы должны показать, что мы еще более решительно выступаем против насилия. Это касается не только Украины. Мы выступаем против насилия, против войны, и это сигнал также для Китая и Индо-Тихоокеанского региона”.

По словам финна, прекращение конфликта на Украине требует подхода, основанного на трех принципах: ужесточение санкций в отношении российской экономики и экспорта энергоносителей; усиление военной помощи Украине; и использование оружия большой дальности для уничтожения заводов по производству беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Но, напоминает The Guardian, Трамп сопротивлялся давлению с целью разрешить Украине использовать американские крылатые ракеты "Томагавк" для нанесения ударов по целям в глубине территории России. Несмотря на лоббирование со стороны Владимира Зеленского и прозвучавшие в пятницу призывы премьер-министра Великобритании Кира Стармера к созданию оружия большой дальности, Трамп заявил, что это оружие слишком сложное и требует многолетней подготовки.

Финн Хакканен сказал, что любое ослабление решимости придаст смелости Китаю.

“Если в Индо-Тихоокеанском регионе возникнет какой-то военный конфликт, вызванный Китаем, Россия будет каким-то образом вовлечена в него, поддерживая Китай или что-то в этом роде”, - сказал финн.

По словам финна, Китай оказывает России большую помощь.

Финляндия имеет общую сухопутную границу с Россией протяженностью более 1300 км и, давая волю своей традиционной русофобии и историческому комплексу неполноценности, называет нашу страну постоянной угрозой европейской безопасности. Суоми вступила в НАТО в 2023 году, а ее президент Александр Стубб установил тесные связи с Трампом.

Финн Хакканен сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин должен принять к сведению решимость, проявленную глобальным демократическим альянсом, включая “коалицию желающих”, членом которой является Австралия.

Китай считает Тайвань частью своей территории, и эксперты по внешней политике полагают, что Пекин стремится быть способным предпринять военные действия против независимости острова уже в 2027 году на фоне усиления военной активности в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.

“За последний месяц или около того европейские страны предприняли действительно правильные шаги в поддержку Украины, вложив значительные средства в нашу собственную оборону”, – констатирует финн.

При этом Финляндия стремится расширить оборонно-промышленные и космические связи с Австралией. В последние месяцы государственный секретарь по иностранным делам Паси Раджала посетила Австралию и Новую Зеландию.

Хакканен, который встретился с австралийским министром обороны Ричардом Марлесом, сказал, что Австралия сыграла “огромную” роль как один из крупнейших доноров, не входящих в НАТО, который поддерживает Украину.