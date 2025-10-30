В России раскрыли план экс-главкома НАТО по Украине

Бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис пытается втянуть Украину в НАТО де-факто, без официального членства. План военачальника раскрыл российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Ставридис в колонке для Bloomberg выразил мнение, что НАТО должно обеспечить Киеву три гарантии безопасности — в море, в небе и на суше. В частности, он предложил патрулировать Черное море, установить беспилотную зону на Украине, а также отправить в страну не менее 10 тысяч военнослужащих.

«План Ставридиса и сторонников такого рода "гарантий", это план втягивания Украины в НАТО де-факто. Кураторство таких войск со стороны Евросоюза — лишь прикрытие. Ставридис пытается реанимировать периодически умирающую, а затем подающую вялые признаки жизни идею отправки западных военных контингентов на Украину», — считает Пушков.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в 2022 году он отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в помощи, не желая вовлекать НАТО в конфликт. «Когда российские силы были в окрестностях Киева, он умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство», — сказал он.