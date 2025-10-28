Рубио назвал нечестным отказ главы МИД Японии перевести его слова

Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в шутку возмутился отказом собеседника от перевода его слов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В первую очередь, я хотел бы выразить признательность за возможность встретиться с вами, господин министр, уже второй раз за 24 часа в разных странах», — вступил в разговор Рубио и сделал паузу, чтобы главе японского МИД перевели его слова.

Однако Мотэги остановил переводчика и сказал, что все понимает.

«О, вы понимаете? Так нечестно!» — воскликнул госсекретарь Соединенных Штатов.

В ходе беседы Рубио упомянул необходимость модернизировать отношения Вашингтона и Токио в соответствии с вызовами XXI века, в том числе в сферах технологий, кибербезопасности и персональных данных.