Австрия ежедневно нарушает свой нейтралитет, провозя военные грузы для Украины через свою территорию. Об этом заявила экс-министр иностранных дел республики, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости.

По словам политика, такого никогда не было в предыдущих конфликтах, с участием НАТО или без него.

По мнению Кнайсль, австрийские власти должны поддерживать свой нейтралитет, закрепленный на законодательном уровне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении народу Австрии с 70-летием современной государственности, основанной на принципе вечного нейтралитета, призвал австрийцев помнить драматические уроки прошлого.