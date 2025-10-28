Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт отвергла заявления о том, что Россия якобы может напасть на НАТО в будущем. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.

По ее словам, президент России Владимир Путин не станет нападать на НАТО, поскольку «примерно знает, каков баланс сил».

«Во всех категориях обычных вооружений, а также по количеству солдат НАТО значительно превосходит [Россию] даже сейчас. И поэтому это так неправильно и так нечестно, когда люди продолжают говорить: нам нужно еще больше вооружиться, нам нужно еще больше солдат», — сказала Вагенкнехт.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.