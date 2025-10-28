Пока вы спали: золотая эра альянса США и Японии, работа коалиции против Зеленского

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Коалиция против Зеленского работает над ослаблением его позиций, пишут СМИ

Коалиция оппозиционных активистов и политиков, в том числе и бывший президент Украины Петр Порошенко, работает над ослаблением позиций главы киевского режима Владимира Зеленского. Они использую его слабости в отношении вопроса коррупции и проблем с армией, пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна.ua".

"Цель "антизеленской коалиции", в которую помимо грантовых активистов входят близкие к ним СМИ и политики, а также экс-президент Петр Порошенко и ряд других оппозиционеров, как мы уже писали, - ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над кабмином с последующим формированием так называемого "правительства национального единства", - говорится в публикации.

Издание также отмечает, что противники Зеленского работают в направлении ослабления позиций действующего президента страны не только через тему коррупции, но также использует сложную ситуацию в ВСУ и на линии фронта, что, по мнению издания, "для Зеленского потенциально еще более опасно".

Премьер Великобритании заявил об улучшении ситуации для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что ситуация для Украины улучшилась. Свое заявление он сделал после того, как США ввели санкции против российских нефтяных компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

"Ситуация улучшилась", - заявил Стармер в интервью агентству.

Также отмечается, что Стармер говорил об улучшении ситуации для Украины после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний.

Шойгу заявил о планах Запада поделить Россию на части

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что коллективный Запад ставит цель поделить Россию на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле и эксплуатировать, Он добавил, что против России развернута мощнейшая антироссийская пропаганда, пишет РИА Новости.

"Сегодня на Россию, на все наше общество оказывается агрессивное внешнее давление. Против нас развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны и стран СНГ", - рассказал Шойгу в интервью aif.ru.

Он также добавил, что "недруги" России ошибочно решили, что многонациональность России - это ее уязвимое место, и с завидным упрямством предпринимают попытки разобщить страну.

Пушков прокомментировал слова Туска о войне с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что польский премьер Дональд Туск, пытающийся втравить страны ЕС и НАТО в войну с Россией, может сделать жертвой войны свою страну. По его мнению, Польша пострадает в первую очередь, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в Telegram-канале.

"Премьер Польши Дональд Туск отметился очередным провокационным заявлением в адрес России. Туск, постоянно пытающийся втравить другие страны ЕС и НАТО в войну с Россией, похоже, не понимает, что неизбежной жертвой такой войны, случись она, станет сама Польша", - написал сенатор.

Он такж добавил, что население Польши пострадает в первую очередь в случае подобной войны, однако в Варшаве этого не осознают, надеясь на помощь США и НАТО в целом.

Япония и США подписали соглашение о золотой эре альянса

Япония и Соединенные Штаты подписали соглашение о реализации "новой золотой эры" японо-американского альянса, пишет РИА Новости.

Трансляция подписания президентом США Дональдом Трампом и премьером Японии Санаэ Такаити велась японскими телеканалами.

Отмечается, что Трамп находится с официальным трехневным визитом в Японии. В понедельник он провел встречу с японским императором Нарухито.