В стране ЕС неожиданно начали закрывать АЗС с российскими корнями

В Финляндии начали закрываться автозаправочные станции сети Teboil, находящейся в собственности российской компании, сообщает Talouselämä. Некоторые точки уже объявили о прекращении работы, другие пока продолжают функционировать.

АЗС в населённом пункте Вуорела закроется 17 ноября, а станция в Кемиярви — 9 ноября. Представители заправки в Лоймаа сообщили, что смогут продавать топливо только до середины месяца. Сейчас в стране работает около 400 станций Teboil.

Ситуация связана с новыми санкциями США против российских нефтедобывающих компаний. Финские СМИ пишут, что с 21 ноября, когда ограничения вступят в силу, платёжные операции на АЗС Teboil могут быть приостановлены.

Ранее Банк Финляндии предупредил, что финансовые организации, продолжающие сотрудничать с Teboil, рискуют попасть под вторичные санкции. После этого банки начали разрывать деловые отношения с сетью. Глава департамента платёжных систем Пяйви Хейккинен призвала компании полностью прекратить операции с подсанкционными организациями «ради собственной безопасности».

Российская компания владеет брендом Teboil с 2005 года.