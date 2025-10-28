Трамп объявил о крупном заказе Японии на военную технику США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Япония разместила крупный заказ на приобретение американского вооружения. Его слова приводит РИА Новости.

«Я знаю, что вы значительно наращиваете свои военные возможности, и мы получили ваши заказы на очень большое количество новой военной техники», — заявил Трамп в ходе переговоров с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Новая премьер Японии решила исполнить желание Трампа

Американский лидер подчеркнул значимость торгового соглашения между двумя странами, охарактеризовав его как честное и взаимовыгодное.

«Мы высоко ценим этот заказ и торговые отношения в целом. Мы заключаем новое соглашение, и это действительно справедливая сделка», — подчеркнул Трамп.

В сентябре администрация Трампа приняла решение о снижении таможенных сборов на автомобили, импортируемые из Японии, с 27,5 до 15%. Однако, как отмечают аналитики, даже при сниженной ставке пошлины остаются ощутимым бременем для японских автопроизводителей.

Ранее НАТО закупило у США оружие для Украины на $2 млрд.