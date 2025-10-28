Североатлантический альянс (НАТО) не поможет Украине оборонять Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Так на просьбу украинского лидера Владимира Зеленского ответил британский журналист Уоррен Торнтон на своей странице в социальной сети X.

«Обычный бред от Зеленского переводится так: НАТО, у нас проблема. Проблема в том, что НАТО не придет, их никогда не было. Три года они подстрекали Украину, и ее мужчины были принесены в жертву на алтарь ненависти Запада к России», — написал Торнтон.

Ранее военный корреспондент Александр Коц увидел повторение бахмутского сценария (ожесточенные бои за Артемовск, украинское название — Бахмут, которые велись в 2022-2023 годах) для ВСУ в Красноармейске. Так журналист отреагировал на сообщение о переброске в город украинских подразделений спецназа.