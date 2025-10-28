Новая премьер Японии решила исполнить желание Трампа

Новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити решила помочь президенту США Дональду Трампу исполнить его желание. Она решила выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира, передает телеканал Nippon TV.

Уточняется, что Такаити собирается сообщить о своем решении американскому лидеру во время их первых переговоров в Токио, которые запланированы на 28 октября.

Санаэ Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама получил Нобелевскую премию мира «ни за что». Он также отметил, что Обама был плохим президентом, однако Байден, по мнению республиканца, был худшим.

Также американский лидер пошутил, что рассчитывает все же получить Нобелевскую премию мира, только в 2026 году.