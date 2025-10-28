Дмитрий Гордон* сделал неожиданное признание

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон* признался, что его сыновья призывного возраста не живут на территории Украины.

Так он ответил на вопрос о службе своих детей в составе Вооруженных сил Украины.

Журналист рассказал, что двое его детей проживают в США: один из них уже имеет гражданство. Третий сын, по его словам, освобожден от призыва по состоянию здоровья.

Данное заявление вызвало резонанс в украинских социальных сетях и СМИ, особенно на фоне его прежних высказываний о необходимости защиты территориальной целостности Украины в границах 1991 года, передает Gazeta.ru.

Прошлым летом 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил Дмитрия Гордона* к 14 годам лишения свободы за призывы к терроризму и распространение недостоверной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.

По словам прокурора, украинец призывал к убийству президента России Владимира Путина из мести за его деятельность. Также Гордон* требовал ликвидировать президента Белоруссии Александра Лукашенко и развязать гражданскую войну.

*Признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов.