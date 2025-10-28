Названо условие для конфискации ЗВР России для кредита Украине

Политик, бывший депутат Верховной рады Олег Царев прокомментировал позицию Бельгии по использованию странами Евросоюза золотовалютных резервов (ЗВР) России для кредита Украине.

Царев уверен, что все 27 стран ЕС не пойдут на требования Бельгии принять законы, которые включат в себя обязательства выплатить из национальных бюджетов компенсацию России, если она захочет подать иск Euroclear и выиграет.

Ведь если такое решение будет принято всеми странами, то никто уже не сможет отказать в выплате, сославшись на внутренние политические трудности. Общий расход, а именно 140 миллиардов евро, в таком случае должны будут распределить между всеми странами ЕС по заранее утвержденной формуле, в зависимости от размера экономики или вклада в бюджет ЕС.

Сложно представить, что национальные парламенты стран ЕС примут на себя такие обязательства. Причем такие законы должны принять все государства, входящие в ЕС. Это нереально. До тех пор, пока Бельгия сохраняет такие свои требования, ЗВР России нельзя будет конфисковать Олег Царев политик

Основное хранилище российских активов (Euroclear) расположено именно в Бельгии. Сейчас на счетах заблокировано активов почти на 224,5 миллиарда долларов, в них входят частные и суверенные средства.

Ранее «Лента.ру» писала о том, что ЕС может предложить странам-членам привлечь миллиарды евро в виде совместного долга в рамках «плана Б» для поддержки Украины в «строю».