Военных призвали помочь в борьбе с медведями-людоедами

Кэнта Судзуки, губернатор наиболее пострадавшей от нападений медведей-людоедов префектуры Акита, после встречи с министром обороны Японии Синдзиро Коидзуми объявил о своем намерении запросить помощи сил самообороны для борьбы с дикими животными. Об этом пишет The Asahi Shimbun.

По данным портала, за последние месяцы медведи убили в Японии 10 человек, нанесли ранения и травмы сотне жителей страны. В частности, в Аките погибли 2 человека, пострадали 52.

Журналисты заметили, что рост числа нападений связан с уменьшением количества охотников в стране и особыми погодными условиями.

Судзуки пояснил, что местным властям не под силу в одиночку справиться с ситуацией с нападениями медведей. В силу этого он принял решение обратиться к военным.

Генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара заявил, в свою очередь, что министерство обороны всесторонне рассмотрит этот запрос.

Напомним, что 1 сентября 2025 года власти Японии разрешили использование охотничьих ружей в городах при появлении медведей в жилых районах по усмотрению местных администраций. Ранее применение оружие против диких животных строго запрещалось.