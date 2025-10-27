ЕС пообещал усилить давление на Белоруссию из-за метеозондов

Глава Евросовета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещали ускорить строительство «стены дронов» из-за прилетающих в Литву метеорологических зондов с контрабандой. Об этом они заявили на своих страницах в соцсети X.

© Global look

«Европа полностью солидарна с Литвой перед лицом постоянных вторжений наполненных гелием шаров контрабандистов. Это дестабилизация. Это провокация. Еврокомиссия назовет это по имени: гибридная угроза. Еврокомиссия этого не потерпит», — написала фон дер Ляйен.

В своем заявлении Кошта отметил, что Евросоюз будет продолжать усиливать давление на Белоруссию.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства.

27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.