Орбан обрушился с критикой на ЕС из-за России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал катастрофической ошибкой нежелание Евросоюза вести прямые переговоры с Россией. Он пояснил, что в свете этого европейское будущее будут решать другие страны, передает портал М1.

По словам главы кабмина, Европа находится в той же ситуации, что и после Второй мировой войны, когда другие государства решали будущее европейских стран.

«Американцы будут вести переговоры, договорятся и решат будущее Украины, её экономические ресурсы, вопрос безопасности Европы в соглашении с Россией. А мы, европейцы, делаем вид, что нам это нравится, и аплодируем. Но тогда мы не можем реально влиять на своё будущее», — отметил Орбан.

Премьер заметил, что на следующей неделе планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, обсудить с ним нефтяные санкции.

"Они принесут войну": Орбан выступил против вступления Украины в ЕС

Орбан уточнил, что без российского топлива, против которого ввел ограничительные меры глава США, цены в Венгрии на энергоносители «взлетят до небес».