Умер «самый красивый мальчик XX века» актер Бьерн Андресен

В Швеции умер актер Бьерн Андресен, которого называли «самым красивым мальчиком XX века». Об этом сообщает Dagens Nyheter.

© Wikipedia

О смерти Андресена сообщил режиссер Кристиан Петри. Актеру было 70 лет.

«Он был храбрым человеком», — сообщил Петри.

Андресен получил известность еще в подростковом возрасте, после роли в фильме Лукино Висконти «Смерть в Венеции». После выхода фильма за актером прижилось прозвище «самого красивого мальчика XX века», при этом сам Андерсен воспринимал это негативно. По словам актера, ему не понравился процесс съемок и сюжет картины. Отдельно он раскритиковал режиссерские методы самого Висконти.

«Висконти вел себя как капиталист-грабитель, который, не колеблясь, использовал подростка для продажи своего фильма. Если бы я в сегодняшней ситуации увидел, что с кем-то другим обращаются так, как тогда обращались со мной, я бы что-то предпринял», — сообщал он в интервью Göteborgs-Posten.

