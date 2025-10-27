Карла III освистали из-за скандала с принцем Эндрю

Короля Великобритании Карла III освистали в ходе посещения Личфилдского собора в графстве Стаффордшир из-за скандала вокруг связей его брата принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Трансляцию инцидента вел телеканал Sky News.

Во время общения с публикой один из гостей собора поинтересовался у монарха, знал ли он о связах его брата с финансистом. Также неизвестный призвал разрешить членам парламента обсуждать членов королевской семьи в Палате общин. Карл III при этом никак не отреагировал на подобные комментарии.

12 октября газета Daily Mail сообщила, что Эндрю обещал Эпштейну вместе пройти через скандал вокруг публикации фотографии герцога с несовершеннолетней девушкой. По данным издания, принц также писал финансисту по электронной почте. В своем письме принц выразил обеспокоенность возможными последствиями появления фотографии для финансиста, отметили журналисты.

17 октября Эндрю сообщил об отказе от титула герцога из-за связи с Эпштейном.