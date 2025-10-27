На фоне коррупционных скандалов на Украине назревает план по нанесению удара по режиму Владимира Зеленского.

С таким заявлением выступило украинское издание «Страна.ua».

«Цель “антизеленской коалиции” — ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над Кабмином», — сказано в статье.

В Раде заявили, что Зеленского необходимо устранить

В материале также подчеркивается, что в стране растет недовольство ситуацией на поле боя. Обвинения в сторону Владимира Зеленского в провалах ВСУ для него «потенциально еще более опасны», указали авторы.