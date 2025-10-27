Стармер обратился к Трампу с призывом насчет России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что 26 октября в ходе переговоров с главой США Дональдом Трампом призвал его надавить на Китай, пишет Bloomberg.

Премьер пояснил, что необходимо «продолжать оказывать экономическое давление на Москву» и в рамках этого следует добиться того, чтобы Пекин отказался от закупок российской нефти.

«На этой неделе Трамп встретится с председателем Си [Цзиньпином], я говорил с ним вчера как раз о предстоящей встрече, и считаю, так что я действительно считаю её важной в этом отношении», — отметил Стармер.

Публикации в СМИ о том, что Индия и Китай на прошлой неделе несколько снизили закупки российской нефти, приятно поразили западных политиков, заметил глава кабмина.

По его мнению, введение новых ограничений со стороны США на прошлой неделе «улучшило положение» Украины в конфликте.