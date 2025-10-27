Трамп прокомментировал два авиаинцидента на авианосце «Нимиц»

Два ЧП на авианосце «Нимиц» ВМС США в воскресенье вызвали удивление у американского президента Дональда Трампа, который счел их довольно странными, с учетом того, что вертолет MH-60R Sea Hawk и истребитель F/A-18F Super Hornet потерпели крушение в Южно-Китайском море с разницей в 30 минут.

Самолет и вертолет выполняли штатные полеты с авианосца «Нимиц», который возвращался в порт приписки после развертывания. Все пять членов экипажей обоих летательных аппаратов были спасены и находятся в стабильном состоянии, пишет Independent.

Дональд Трамп назвал две эти аварии «крайне необычными» и предположил проблему с топливом, отвечая на вопрос журналиста на борту самолета Air Force One в понедельник во время перелета из Малайзии в Японию.

«Они думают, что это может быть из-за плохого топлива. Мы собираемся это выяснить. Мне нечего скрывать, ребята», – сказал Трамп в ответ на вопрос репортера.

Ведется расследование инцидентов, произошедших на фоне обострения напряженности из-за территориальных претензий Китая в спорных водах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с авианосца ВМС США «Нимиц» рухнули в море вертолет и истребитель, которые выполняли «рутинные полеты».