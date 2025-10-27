Time изменил обложку после критики от Трампа
Журнал Time выпустил новую обложку будущего номера от 10 ноября с изображением президента США Дональда Трампа после того, как американский глава раскритиковал первоначальный вариант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента издания Эрика Кортеллесса.
Напомним, что первая обложка журнала с фотографией Трампа была опубликована 13 октября. На ней президент США снят с нижнего ракурса, смотрящим вдаль. Трамп подверг снимок резкой критике.
По его словам, статья написана «довольно хорошо», но выбранный снимок является «возможно, самым ужасным из всех». Президент США заявлял, что на фотографии у него «стерли» волосы, а также наложили «что-то похожее на парящую корону, но очень маленькую». Он подчеркивал, что «никогда не любил фотографироваться с нижнего ракурса».
«Новая обложка Time: взгляд изнутри на соглашение о прекращении огня в секторе Газа по мотивам моего эксклюзивного интервью с президентом Трампом и бесед с его командой по Ближнему Востоку», — сообщил Кортеллесс.
На новом варианте изображен американский глава, сидящий за столом и сцепивший руки под подбородком. Сверху снимка расположена надпись «Мир Трампа».