Time изменил обложку после критики от Трампа

Журнал Time выпустил новую обложку будущего номера от 10 ноября с изображением президента США Дональда Трампа после того, как американский глава раскритиковал первоначальный вариант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента издания Эрика Кортеллесса.

© Global look

Напомним, что первая обложка журнала с фотографией Трампа была опубликована 13 октября. На ней президент США снят с нижнего ракурса, смотрящим вдаль. Трамп подверг снимок резкой критике.

© Time

По его словам, статья написана «довольно хорошо», но выбранный снимок является «возможно, самым ужасным из всех». Президент США заявлял, что на фотографии у него «стерли» волосы, а также наложили «что-то похожее на парящую корону, но очень маленькую». Он подчеркивал, что «никогда не любил фотографироваться с нижнего ракурса».

«Новая обложка Time: взгляд изнутри на соглашение о прекращении огня в секторе Газа по мотивам моего эксклюзивного интервью с президентом Трампом и бесед с его командой по Ближнему Востоку», — сообщил Кортеллесс.

На новом варианте изображен американский глава, сидящий за столом и сцепивший руки под подбородком. Сверху снимка расположена надпись «Мир Трампа».