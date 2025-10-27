Аэропорт в Финляндии могут закрыть из-за отсутствия российских туристов

Аэропорт финского Лаппеенранта перестанет обслуживать пассажирские рейсы. Причиной этому послужило отсутствие туристов из России.

Как сообщили RT в авиагавани, аэропорт планируют закрыть с 30 октября по 31 декабря.

При этом, по словам источника, власти Финляндии разрабатывают план окончательного прекращения работы воздушной гавани и строительства на его месте жилых зданий.

Ранее глава правительства Финляндии Петтери Орпо допустил открытие одного из пунктов на границе с Россией.