Названа причина массового уничтожения гусей и индеек в ФРГ

Специалисты уничтожили свыше 500 тыс. индеек, гусей, уток, кур в 30 фермерских хозяйствах Германии, рассказал представитель федерального ветеринарного Института имени Фридриха Лёффлера (FLI). Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что FLI зарегистрировал с начала сентября этого года 31 вспышку птичьего гриппа типа H5N1 в фермерских хозяйствах Германии.

Большая часть вспышек была зарегистрирована в землях Нижняя Саксония, Бранденбург и Мекленбург-Передняя Померания.

«Ситуация [с распространением гриппа] в настоящее время меняется так быстро, что цифры, скорее, отражают масштабы, чем абсолютные величины», — пояснили в FLI.

В институте заметили, что в итоге распространение птичьего гриппа может достичь в стране масштабов, сопоставимых с зимой 2020-2021 годов. Тогда в стране от птичьего гриппа погибли более 2 млн птиц.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года специалисты выявили вспышку птичьего гриппа в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.

В Минсельхозе Бразилии уточнили, что это первая вспышка вируса птичьего гриппа, обнаруженная в коммерческой птицеводческой системе в стране. В ведомстве разъяснили, что с 2006 года вирус циркулирует в основном в Азии, Африке и Северной Европе.