Литва закрыла границу с Беларусью из-за нашествия "шаров-шпионов"

После серии инцидентов с гелиевыми метеозондами, парализовавшими работу аэропорта Вильнюса, Литва пошла на беспрецедентный шаг, вновь закрыв границу с Беларусью. Премьер-министр прибалтийской республики Инга Ругинене назвала произошедшее "гибридной атакой" и пообещала сбивать любые воздушные объекты, вторгающиеся в воздушное пространство страны. На фоне взаимных обвинений Литва готовится к бессрочному закрытию границы, а Беларусь называет действия Вильнюса "провокацией".

© Wikipedia

Глава литовского правительства подчеркнула, что инцидент требует "единой и решительной реакции", отметив, что автократы вновь испытывают ЕС и НАТО на прочность. В связи с этим, премьер-министр Литвы призвала к ужесточению санкций против России и Беларуси, активизации групп гибридного реагирования ЕС и мер по продолжению изоляции "враждебных режимов", а также укреплению защиты инфраструктуры.

Пока граница закрыта на основании временного решения пограничной службы, однако уже в среду, 29 октября, правительство планирует утвердить бессрочное закрытие с крайне ограниченными исключениями: пропуск будет разрешен только для граждан Литвы и ЕС, а также дипломатической почты. "Все остальные передвижения будут остановлены, – заявила Инга Ругинене на пресс-конференции, – Это чётко даёт понять Беларуси, что мы не потерпим никаких гибридных атак ".

Сообщается, что граница закрыта на основании временного решения, принятого пограничной службой, однако правительство уже подготовило проект распоряжения, предусматривающий крайне ограниченные исключения для граждан Литвы и ЕС, а также дипломатической почты. Все остальные передвижения будут остановлены.

В свою очередь, Беларусь назвала действия Литвы "провокацией, призванной оправдать антибелорусскую политику и расширить санкции". Сообщается, что закрытие границы уже привело к отмене нескольких автобусных маршрутов в Латвию и Литву.

Напомним, что в прошлую пятницу, 24 октября, в Литве была объявлена воздушная тревога и два крупнейших аэропорта, а также пункты пропуска были закрыты на границе с Беларусью из-за нашествия гелиевых метеозондов. И это третий подобный инцидент за месяц. Вильнюсский и Каунасский аэропорты оказались парализованы до субботней ночи, а граница с Беларусью оставалась закрытой до полудня воскресенья. Власти Литвы, члена Европейского союза, уверены: за этим стоят контрабандисты, использующие воздушные шары для доставки белорусских сигарет в ЕС, где цены на табачные изделия значительно выше.

К слову, аэропорт Вильнюса уже закрывался по той же причине 5 и 21 октября, когда в воздушное пространство Литвы вновь вторглись воздушные шары. Известно, что аналогичные инциденты происходили и ранее, и литовские пограничники утверждают, что имеют право сбивать эти объекты ещё с прошлого года.