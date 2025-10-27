Молчание громче слов: Пекин подал загадочный сигнал по «Буревестнику

Официальный Пекин отреагировал на сообщения об успешном испытании Россией крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник».

Комментарий китайской стороны, озвученный на брифинге официальным представителем МИД КНР Го Цзякунем, оказался предельно сдержанным и дипломатичным, что привлекло внимание наблюдателей на фоне резкой реакции Вашингтона.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», — лаконично заявил дипломат, отвечая на запрос журналистов.

Заявление последовало после того, как начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту об успешном испытании ракеты с ядерной энергетической установкой. По его словам, «Буревестник» находился в воздухе около 15 часов и пролетел 14 тыс. км. В Кремле, как ранее сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, работу над ракетой объясняют необходимостью обеспечения безопасности страны.

Напомним, что Москва уведомила американских коллег об испытаниях. Реакция президента США Дональда Трампа была жесткой: он назвал слова российского лидера о новом оружии «неуместными» и напомнил, что у берегов России дежурит американская атомная подводная лодка.