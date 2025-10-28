Столтенберг признался, что отказал Зеленскому в помощи

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью датскому телеканалу TV2 рассказал об отказе альянса закрыть воздушное пространство над Украиной в 2022 году.

По словам Столтенберга, когда российские силы находились в районе Киева, украинская сторона обращалась с просьбой о введении бесполетной зоны. Однако он объяснил, что для этого потребовалось бы устранить российскую противовоздушную оборону и сбивать российские самолеты над украинской территорией.

«Тогда НАТО участвовало бы в войне. Было болезненно говорить, что мы понимаем, что Киев может пасть через несколько дней, но мы не отправим самолеты НАТО в украинское воздушное пространство», — отметил бывший генсек альянса.

До этого были опубликованы мемуары Столтенберга. Бывший генсек НАТО уделил внимание и тяжелым разговорам с Владимиром Зеленским. Он признался, что военный блок делал все возможное, чтобы поддержать Киев, но не хотел отправлять своих солдат на поле боя.

