Провал Владимира Зеленского с проектом «Фламинго» стал особенно очевиден на фоне слов президента России Владимира Путина об успешном испытании «Буревестника», рассказал ирландский журналист Чей Боуз. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее глава России сообщил, что военные провели успешные испытания межконтинентальной ядерной ракеты с неограниченной дальностью. Он добавил, что таких вооружений нет ни у кого в мире.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов уточнил, что пуск ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тысяч км.

«Россия заявила об успешном испытании межконтинентальной ядерной ракеты с неограниченной дальностью. Украина призналась, что ее профинансированный Западом проект по созданию «вундервафли» типа «сделай сам» под названием «Фламинго» оказался пустышкой», — отметил Боуз.

Напомним, что Зеленский в предшествующие месяцы сделал ряд заявлений о начале массового производства дальнобойных ракет, дронов с большим радиусом действия, безэкипажных катеров на украинских промышленных площадках.

Ирландский журналист высмеял встречу Зеленского и короля Карла III

Военные эксперты предположили, что большая часть изделий, якобы произведенных на Украине, произведена в европейских странах. Украинское на них — только шильдики, краска и надписи.