Каллас захотела усилить поддержку МУС

Газета.Ru

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в условиях, когда международный правовой порядок подвергается «нападению», политический блок ищет пути поддержки Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Reuters.

Каллас захотела усилить поддержку МУС
© Global Look Press

Каллас утверждает, что «продолжается широкое нападение на международный правовой порядок, права человека, международно-согласованные нормы и институты, которые создали для их соблюдения».

«Одно государство-член [Евросоюза] объявило о своем намерении выйти из МУС, но все государства-члены юридически обязаны выполнять решения, принятые Советом, включая решение о поддержке МУС и даже в случае выхода», — сказала Каллаc, подразумевая Венгрию.

По ее словам, ЕС ищет способы помочь МУС, и рассматривает «все доступные варианты». Поддержка должна быть полезной для органа в «трудное для него времени», сказала политик.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Международный уголовный суд является «гаагским убожеством» и примером «полного фиаско».

Он добавил, что МУС не удалось встроиться в международный правопорядок.