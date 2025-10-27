Каллас захотела усилить поддержку МУС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в условиях, когда международный правовой порядок подвергается «нападению», политический блок ищет пути поддержки Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Reuters.

Каллас утверждает, что «продолжается широкое нападение на международный правовой порядок, права человека, международно-согласованные нормы и институты, которые создали для их соблюдения».

«Одно государство-член [Евросоюза] объявило о своем намерении выйти из МУС, но все государства-члены юридически обязаны выполнять решения, принятые Советом, включая решение о поддержке МУС и даже в случае выхода», — сказала Каллаc, подразумевая Венгрию.

По ее словам, ЕС ищет способы помочь МУС, и рассматривает «все доступные варианты». Поддержка должна быть полезной для органа в «трудное для него времени», сказала политик.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Международный уголовный суд является «гаагским убожеством» и примером «полного фиаско».

Он добавил, что МУС не удалось встроиться в международный правопорядок.