МИД Китая заявил о возможной стабилизации отношений с США
Китай и США смогут стабилизировать отношения, если будут решать разногласия через диалог и откажутся от давления. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Марко Рубио.
«Если обе стороны будут настаивать на разрешении противоречий путем диалога и откажутся от практики оказания давления по любому поводу, тогда, возможно, двусторонние отношения стабилизируются и продвинутся», — заявил Ван И.
Министр отметил, что страны достигли взаимопонимания на недавних торговых переговорах в Куала-Лумпуре.
Он также призвал США придерживаться духа равенства, взаимовыгоды и уважения.