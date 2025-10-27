Орбан попросил Папу Римского поддержать антивоенные усилия Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Папу Римского Льва XIV поддержать антивоенные усилия венгерского правительства, направленные на урегулирование конфликта на Украине.

"Я попросил Его Святейшество поддержать антивоенные усилия Венгрии", - написал Орбан в Х после аудиенции у Папы, сопроводив эту публикацию фотографией с понтификом.

Помимо встречи с Львом XIV в Ватикане у премьер-министра Венгрии запланированы переговоры в Риме с итальянской коллегой Джорджей Мелони. Перед поездкой на Апеннины Орбан заявил, что расскажет собеседникам об усилиях по созданию "антивоенной коалиции".

Правительство Венгрии последовательно предпринимает такие усилия в целях прекращения военных действий на Украине и рассматривает их в качестве альтернативы формированию в Евросоюзе "коалиции желающих", которая намерена поставлять вооружения Киеву. Ранее Орбан назвал это объединение, создаваемое под эгидой ЕС и НАТО, "коалицией желающих отправлять других на смерть".