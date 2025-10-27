Пока вы не уснули: реакция Трампа на испытания "Буревестника" и главный козырь России

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп прокомментировал испытание ракеты "Буревестник"

© Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота/ТАСС

Президент США Дональд Трамп прокомментировал испытание ракеты "Буревестник" в РФ. По его словам, Россия и США "не играют в игры".

"Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, у США есть ядерная подлодка недалеко от границы РФ и Вашингтон также регулярно проводит ракетные испытания.

Читать новость полностью

Запад в панике: Путин достал главный козырь России

Президент России Владимир Путин достал очередной козырь страны. Как сообщает РИА Новости, известие об успешных испытаниях российской ракеты «Буревестник» восприняли на Западе, судя по сдавленной возне в СМИ, не очень положительно.

«Буревестник» — единственная в мире серийная и несерийная ракета с ядерной энергетической установкой. Она может находиться в воздухе месяцами и имеет практически неограниченную дальность полета. У «Буревестника» очень малая радиолокационная сигнатура, а к цели он летит на малой высоте, что позволяет преодолевать системы ПРО. Боеголовка может быть как обычной, так и ядерной.

Читать новость полностью

Путин разорвал ядерный пакт с США

Президент России Владимир Путин подписал закон о полной денонсации соглашения с США об утилизации избыточного оружейного плутония. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов, ставя точку в договоре, заключенном еще в 2000 году.

Действие этого соглашения было приостановлено Россией еще в 2016 году из-за, как указывается в сопроводительных документах, «коренного изменения обстоятельств». В качестве причин были названы враждебные действия Вашингтона: расширение НАТО на восток, наращивание военной инфраструктуры США в Европе, а также введение антироссийских санкций, включая «закон Магнитского» и акт «О поддержке свободы Украины».

Читать новость полностью

Стало известно о двойной просьбе Зеленского к Трампу

© ТАСС/Zuma

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что введение президентом США Дональдом Трампом санкций в отношении России не избавило Украину от необходимости получить ракеты большой дальности.

Зеленский в интервью порталу Axios выступил с утверждением, что глава американской администрации обеспокоен эскалацией. Он также выразил уверенность, что в случае отсутствия переговоров ситуация накалится.

Читать новость полностью

В Финляндии высказались об открытии границы с Россией

© Imago/TACC

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что открытие пограничных пунктов с Россией возможно в обозримой перспективе, а не через десятилетия.

Орпо заявил о возможности открытия границы с Россией в будущем, передает РИА «Новости».

«По моему мнению, открытие восточной границы на каком-то пограничном пункте возможно в будущем, и я говорю не о десятилетиях», – подчеркнул Орпо в интервью финскому телерадиовещателю Yle.

Читать новость полностью

Раскрыто слабое место атомных подводных лодок США

Около 90% атомных подводных лодок США не могут находиться в море более трех дней, так как нет возможности быстро их дозаправить. Об этом рассказал News.ru военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что в море находится только около 10% от всего количества американских атомных подводных лодок, у остальных же есть проблемы с реактором.

«Американцы, когда строили подводные лодки, сделали очень надежные атомные реакторы, но они имеют свойство расходовать топливо, и его надо заправлять. Это изначально предусматривалось в конструкции, но саму технологию американцы утеряли. Поэтому их подводная лодка, если выходит в море на 72 часа, то потом три с половиной месяца будет стоять», — пояснил Леонков.

Читать новость полностью

Китай отреагировал на испытание «Буревестника»

Китай обратил внимание на испытание Россией ракеты «Буревестник».

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», — сказал дипломат на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать заявление российского лидера Владимира Путина о ракетных испытаниях.

Читать новость полностью

Суд постановил выдать ФРГ обвиняемого в подрывах «Северных потоков»

Суд итальянского города Болонья принял решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в терактах на газопроводах «Северный поток», произошедших в 2022 году. Об этом заявил его адвокат Никола Канестрини.

В заявлении защиты Кузнецова говорится, что Апелляционный суд Болоньи вынес решение о его выдаче Германии. Решение принято во исполнение Европейского ордера на арест, выданного Федеральным кассационным судом ФРГ.

Читать новость полностью

На Филиппа Киркорова подали в суд

Компания - организатор работы билетных касс подала иск на сумму порядка 7,6 млн рублей к певцу Филиппу Киркорову.

Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы, в который поступило соответствующее исковое заявление.

"В суд поступил иск ООО "Культурная служба" к Киркорову Ф. Б. Истец требует с ответчика более 7,6 млн рублей", - сказали в суде.

Читать новость полностью

Появились шокирующие подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS

Объект 3I/ATLAS пытается установить контакт с Землей, чтобы предупредить об опасности, связанной с астероидом. Об этом сообщил исследователь проявлений внеземного контакта Юрий Григорьев в интервью News.ru. Он отметил, что специалисты ошибаются, утверждая, что в данном случае речь идет о комете.

По последним данным, когда объект пролетел мимо Солнца, оно предположительно выбросило в его сторону мощную порцию плазмы, отметил собеседник. Однако, по имеющейся информации, именно объект направляет в сторону Солнца сигналы, чтобы привлечь внимание землян, заявил он. Объект передает информацию с помощью семафорной азбуки на расстоянии, добавил специалист.

Читать новость полностью