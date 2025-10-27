МИД Белоруссии назвал решение Литвы о закрытии КПП на границе провокацией

Решение Литвы о закрытии пограничных пунктов пропуска является провокацией для оправдания антибелорусских и антироссийских подходов и расширения санкций. Об этом заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков.

"Это какие-то провокации. Кому-то надо найти повод, чтобы риторикой оправдать свои действия против Белоруссии, России и в конечном итоге против своих граждан, - сказал министр телеканалу "Первый информационный". - Но самое интересное, нам-то никаких нот не посылалось. Не могу сами разобраться, что там за шары летали".

Рыженков пояснил, что контрабандисты и раньше запускали через границу метеорологические зонды для переброски контрабандных товаров. Он подчеркнул, что в подобных схемах задействованы и граждане Литвы.

"Все это похоже на провокации для оправдания неких антибелорусских и антироссийских подходов", - отметил глава МИД.

Целью таких действий, по его словам, может быть "прекращение транзита в Калининградскую область, дальнейшие ограничения на пролет самолетов".