В КНР приняли российскую делегацию по линии ШОС

Российская делегация из представителей СМИ, научных и общественных кругов во главе с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым провела встречи с китайскими официальными лицами в Тяньцзине, Цюйфу и Циндао. В рамках поездки состоялся экспертный обмен мнениями по тематике ШОС и укрепления двусторонних культурно-гуманитарных связей, передает корреспондент ТАСС.

В Тяньцзине российские эксперты провели встречу с представителем руководства канцелярии по внешним связям Тяньцзиня Ляо Тао. Стороны обменялись оценками состояния российско-китайских отношений, с удовлетворением отметив их позитивную динамику.

Кроме того, делегации был представлен торгово-экономический потенциал города как крупного морского порта. Его контейнерооборот достигает 23,9 млн TEU ежегодно, при этом высоких показателей удается достигать благодаря высокому уровню автоматизации. Целые терминалы порта Тяньцзиня работают автономно при помощи беспилотных систем, управляемых по протоколам интернета вещей.

В Циндао программа была сосредоточена на посещении объектов, связанных с Шанхайской организацией сотрудничества. Делегатам представили Международный конгресс-центр, где в 2018 году состоялся саммит ШОС. Специально для этой встречи на высшем уровне здание было воздвигнуто в рекордно короткие сроки, а сегодня оно стало важным элементом архитектурного ландшафта приморского города.

Экспертный диалог продолжился на базе Демонстрационной зоны регионального сотрудничества Китай - ШОС, которая играет координирующую роль в развитии торгово-экономического взаимодействия между Пекином, Москвой и другими партнерами в рамках организации. Отдельное внимание было уделено осмотру страновых павильонов, благодаря которым все желающие могут ознакомиться с продукцией стран ШОС.