Азербайджан вслед за Грузией отказался от участия в сессии «Евронеста»

Азербайджан вслед за Грузией решил бойкотировать заседание Парламентской ассамблеи «Евронеста» (Парламентская ассамблея Восточного партнерства ЕС) в Ереване, которая пройдет с 28 по 30 октября. Об этом сообщает газета «Взгляд».

© Газета.Ru

По словам главы парламентской делегации Азербайджана в «Евронесте» Таира Миркишили, документы и заявления Европейского парламента (ЕП) не поддерживают процесс мирного урегулирования между Баку и Ереваном.

Комментируя решение Азербайджана, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подчеркнул, что «это свидетельствует о неверных подходах ЕП».

27 октября глава парламентского комитета по европейской интеграции Грузии Леван Махашвили в соцсети Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что Тбилиси отказался от участия в сессии «Евронеста» в связи с поддержкой членами ЕП оппозиции и беспорядков в стране.

Парламентарий также отметил, что грузинские власти все больше беспокоятся из-за действий некоторых членов Европарламента, которые участвуют в работе «Евронеста», «чья враждебная риторика противоречит принципам партнерства и уважения».