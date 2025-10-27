Адвокат Мирослава Густакова рассказала о своей недавней поездке в Россию, заявив чешскому изданию Parlamentním Listům, что россияне точно не останутся без бензина и электричества. По мнению Густаковой, Москва не отступит от своих целей по Украине, а президент Дональд Трамп попытается избежать «нового Афганистана» для США.

По словам Густаковой, еще в начале 2025 года она говорила, что в этом году о прекращении конфликта на Украине «не может быть и речи». Она добавила, что россияне ни с кем не будут обсуждать территорию, которая, согласно Конституции РФ, принадлежит им.

«Русские не отступят от своих целей», - подчеркнула собеседница издания.

Он отметила, Трамп не хочет для США нового Афганистана, поэтому пытается предотвратить худшее, «а именно полное поражение Запада». По словам Густаковой, заявляя о своем стремлении к миру, Трамп «как-то забывает», что уже был президентом США, и при нем Штаты вооружали Украину.

«На Украине улицы до сих пор названы именами нацистских преступников, поэтому о достижении всех целей [России] пока речи не идет. Тем не менее президент [РФ Владимир] Путин уже знает, что всего добьется. Самое раннее это произойдет весной следующего года», - заявила Густакова.

По ее мнению, Россия, Китая и Индия не поддаются давлению со стороны Трампа, и Вашингтон не привык к такому: США были «мировым мечом, но теперь он сломан».

В октябре 2025 года Трамп впервые после своего возвращения в Белый дом ввел против России санкции. После этого в МИД России заявили, что готовы продолжить контакты с Госдепартаментом США по украинскому урегулированию, но подчеркнули, что цели СВО остаются неизменными.