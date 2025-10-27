В Польше сорвали флаг с консульства Украины

В польском Перемышле неизвестные сорвали украинский флаг со здания украинского консульства. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в соцсети X.

По его словам, очередная волна антиукраинской ненависти в соцсетях снова приводит к публичному осквернению флага Украины в Польше.

«Это по меньшей мере пятый акт публичного осквернения флага в том же месте в этом году», — написал он.

Также он попросил разобраться с данной ситуацией и найти злоумышленников.

За последние месяцы в Польше заметно растут антиукраинские настроения. Полякам не нравится особое отношение к украинцам, когда беженцам продолжают выплачивать пособия. Половина жителей Польши считает чрезмерным размер оказываемой помощи украинцам. При этом 8% населения уверены, что беженцам не стоит платить пособия вообще.

Одной из причин конфликта между Польшей и Украиной является отношение к бандеровской идеологии. Так польские политики осудили вывешенный на концерте Максима Коржа бандеровский флаг. Инцидент произошел 9 августа на Национальном стадионе польской столицы. Во время концерта Коржа группа молодых людей стала размахивать красно-черным флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (ОУН-УПА).